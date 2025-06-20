CyberPRO
20 июня, 15:34

В Steam стартовали бесплатные выходные в Dead by Daylight

Алексей Буланов
Анонс коллаборации Dead by Daylight и Five Nights at Freddy&#039;s.
Фото Fandom

Хорошая новость для фанатов хорроров. В Steam стартовали бесплатные выходные в Dead by Daylight — специально в честь громкой коллаборации с Five Nights at Freddy's. Насладиться одной из популярнейших игр в своем жанре без вложений можно до 23 июня. Акция недоступна для российских учетных записей. Пользователи из России могут воспользоваться иностранными аккаунтами. Проект недавно установил новый рекорд — одновременно в игре находилось 106 тысяч игроков.

