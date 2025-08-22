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22 августа 2025, 21:07

Стала известна дата выхода ремастера культовой Syberia

Постер Syberia — Remastered.
Фото Steam

Ремастер культовой Syberia выйдет 6 ноября 2025 года, по заявлениям издателя Microids.

Обновлённая Syberia сначала выйдет на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S, а через неделю — на Quest 3 (VR-гарнитуру).

Игра получит полностью переработанную графику, улучшенные модели персонажей и интерфейс от Virtuallyz, но сюжет останется прежним: журналистка Кейт Уокер отправляется в альпийскую деревушку, что приводит её к приключениям по Восточной Европе.

Microids опубликовала двухминутный ролик с новыми визуальными эффектами и изменениями в ракурсе камеры. Игра будет полностью переведена на русский язык.

Филатов Руслан

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