Стала известна дата выхода ремастера культовой Syberia

Ремастер культовой Syberia выйдет 6 ноября 2025 года, по заявлениям издателя Microids.

Обновлённая Syberia сначала выйдет на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S, а через неделю — на Quest 3 (VR-гарнитуру).

Игра получит полностью переработанную графику, улучшенные модели персонажей и интерфейс от Virtuallyz, но сюжет останется прежним: журналистка Кейт Уокер отправляется в альпийскую деревушку, что приводит её к приключениям по Восточной Европе.

Microids опубликовала двухминутный ролик с новыми визуальными эффектами и изменениями в ракурсе камеры. Игра будет полностью переведена на русский язык.

Филатов Руслан