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Сегодня, 20:00

Cyberpunk 2077 теперь не отличить от реальности

Евгения Воскресенская
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Для Cyberpunk 2077 выпустили новый мод — теперь картинка в игре до мурашек реалистичная. В модификации используются технологии DLSS версии 3.7.10 и Path Tracing — результат можно оценить по роликам в сети.

На видео демонстрируются прогулка по Найт-Сити, выставка машин, поездки на авто и байках. В одном из роликов местные жители то и дело позируют перед объективом виртуальной камеры. «Графика стала просто запредельной», — делятся впечатлениями пользователи.
Обложка. Обзор на VLADiK BRUTAL — бодро, сложно, в духе старой школы

В мод добавили динамическую смену погоды, обновленные облака и тени, RT-цветокоррекцию и адаптацию экспозиции, улучшенную трассировку лучей и пути. Свежую модификацию можно приобрести на платном Patreon создателя.

Источник: YouTube-канал NextGen Dreams
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