Cyberpunk 2077 теперь не отличить от реальности

Для Cyberpunk 2077 выпустили новый мод — теперь картинка в игре до мурашек реалистичная. В модификации используются технологии DLSS версии 3.7.10 и Path Tracing — результат можно оценить по роликам в сети.

На видео демонстрируются прогулка по Найт-Сити, выставка машин, поездки на авто и байках. В одном из роликов местные жители то и дело позируют перед объективом виртуальной камеры. «Графика стала просто запредельной», — делятся впечатлениями пользователи.

В мод добавили динамическую смену погоды, обновленные облака и тени, RT-цветокоррекцию и адаптацию экспозиции, улучшенную трассировку лучей и пути. Свежую модификацию можно приобрести на платном Patreon создателя.