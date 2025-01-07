Cyberpunk 2077 оказалась не по зубам флагманской GeForce RTX 5090

Фанаты еще не успели отойти от цены NVIDIA RTX 5090, а в Сети уже начали появляться первые тесты. Энтузиасты решили посмотреть, как новая видеокарта справится с Cyberpunk 2077 без DLSS и с трассировкой лучей в разрешении 4K.

Результат неутешительный: RTX 5090 выдает всего 28 кадров в секунду. Впрочем, с DLSS 4 картина кардинально иная — 242 FPS. На всякий случай напомним, что рекомендуемая стоимость видеокарты составляет 2 тысячи долларов.