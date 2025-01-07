Техно
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 22:10

Cyberpunk 2077 оказалась не по зубам флагманской GeForce RTX 5090

Евгения Воскресенская
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото CD Projekt Red

Фанаты еще не успели отойти от цены NVIDIA RTX 5090, а в Сети уже начали появляться первые тесты. Энтузиасты решили посмотреть, как новая видеокарта справится с Cyberpunk 2077 без DLSS и с трассировкой лучей в разрешении 4K.

GeForce RTX 5090. 549 долларов и выше — NVIDIA удивила ценами на GeForce RTX 50

Результат неутешительный: RTX 5090 выдает всего 28 кадров в секунду. Впрочем, с DLSS 4 картина кардинально иная — 242 FPS. На всякий случай напомним, что рекомендуемая стоимость видеокарты составляет 2 тысячи долларов.

Источник: TG-канал КБ. Игры
Читайте также
Роман Шишкин: «Спартак» — претендент на «золото», но 95 процентов, что выиграет «Зенит»
В Великобритании сотни работников присоединились к иску против McDonald's
Названо самое страшное поражение Царукяна в карьере
Стилист Фараджи обвинила спортивного журналиста Бэйлесса в домогательствах
Спутник «Ресурс-П» передал снимок Вифлеема, где родился Иисус Христос
Политический кризис в Канаде. Что пишут СМИ
Популярное видео
Ларионов сдержал обещание и Кубок Дружбы в Туле
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Неужели Россия сыграет на ближайшем ЧМ?
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» может не попасть в плей-офф
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Яковлев продлил контракт, Рябкин уже забивает в Америке
«Вегас» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги первой половины регулярки КХЛ
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Ковальчук, Шумаков и другие хоккеисты без работы
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна / сделки «Трактора» / спасут ли новички «Авангард»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна по переходам в КХЛ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Легендарные гонки из детства портировали на Unreal Engine 5

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости