Counter-Strike 2 тормозит после патча? Найден способ повысить FPS
Некоторые игроки в Counter-Strike 2 после нового патча столкнулись с падением частоты кадров. Но в интернете уже появилась инструкция, которая может помочь:
- Запустите командную строку от администратора. Для этого наберите cmd в поиске Windows, а затем кликните на «Командную строку» правой кнопкой мыши и выберите нужный пункт.
- Если у вас видеокарта NVIDIA, введите del /q /s %USERPROFILE%AppDataLocalLowNVIDIAPerDriverVersionDXCache*
- Если у вас видеокарта AMD, введите del /q /s %USERPROFILE%AppDataLocalAMDDxCache*
- Нажмите Enter
Таким образом вы очистите кэш видеокарты и, возможно, повысите FPS.
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