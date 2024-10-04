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Counter-Strike 2 тормозит после патча? Найден способ повысить FPS

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Некоторые игроки в Counter-Strike 2 после нового патча столкнулись с падением частоты кадров. Но в интернете уже появилась инструкция, которая может помочь:

  1. Запустите командную строку от администратора. Для этого наберите cmd в поиске Windows, а затем кликните на «Командную строку» правой кнопкой мыши и выберите нужный пункт.
  2. Если у вас видеокарта NVIDIA, введите del /q /s %USERPROFILE%AppDataLocalLowNVIDIAPerDriverVersionDXCache*
  3. Если у вас видеокарта AMD, введите del /q /s %USERPROFILE%AppDataLocalAMDDxCache*
  4. Нажмите Enter
    Обложка. Counter-Strike 2 получила большой патч на 5 гигабайт

Таким образом вы очистите кэш видеокарты и, возможно, повысите FPS.

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