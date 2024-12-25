В новогоднюю раздачу игр в Epic Games Store вошел Control — шутер от создателей Max Payne

Раскрыта новая игра новогодней раздачи Epic Games Store — и на этот раз в сети геймеров попалась крупная рыба. Бесплатной стала Control, последняя на сегодняшний день игра от Remedy, авторов франшизы Max Payne.

Control — это мистический шутер от третьего лица, главной героине которого придется сражаться с необычными и таинственными противниками. Игра доступна и в России — забрать ее можно будет ровно сутки, до 19:00 следующего дня.