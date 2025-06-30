CyberPRO
30 июня, 18:15

Clair Obscur возглавила рейтинг Metacritic по итогам первой половины 2025

Алексей Буланов
Clair Obscur: Expedition 33.
Фото Epic Games

Metacritic подвел итоги первой половины 2025 года, назвав лучшие игры, выпущенные с 1 января по 30 июня. Лидером стала Clair Obscur: Expedition 33 от Sandfall Interactive. В топ-20 учитывались оценки на 25 июня. Для попадания в список требовалось не менее семи рецензий от критиков. Для мультиплатформенных игр бралась версия с наибольшим числом отзывов. В пятерку лучших проектов также попали Blue Prince (ПК), Split Fiction (PS5), Death Stranding 2: On the Beach (PS5) и despelote (ПК).

