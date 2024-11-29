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Что с симуляцией жизни? Найден ответ на самый главный вопрос S.T.A.L.K.E.R. 2

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото GSC

Главный вопрос, который мучил фанатов S.T.A.L.K.E.R. 2 — есть ли в игре полноценная симуляция жизни в духе системы A-Life из предыдущих частей, или же все ограничивается новыми отрядами на карте? Один из пользователей сайта Reddit целую неделю изучал «внутренности» игры, и пришел к неутешительному выводу: скорее оффлайн-симуляции в старом виде попросту нет.

S.T.A.L.K.E.R. 2. Англоязычных геймеров разочаровала симуляция жизни в S.T.A.L.K.E.R. 2

Сталкеры не существуют вне «пузыря» пространства вокруг игрока. Вместо этого разработчики создали весьма амбициозную систему, построенную вокруг баз разных группировок, влияющих на появление и поведение отрядов. Впрочем, и эта система практически не работает — и править ее придется долго.

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