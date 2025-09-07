Опубликованы свежие скриншоты шутера, посвящённого сталкерам из Чернобыля — CHERNOBYL
В сети появились новые скриншоты шутера CHERNOBYL с открытым миром, действие которого происходит в «Зоне отчуждения» Чернобыльской АЭС.
Сюжет игры: аномалии в Зоне возникли из-за секретных экспериментов корпорации «Симбиос». После утечки информации правительства закрыли корпорацию и построили стену вокруг Зоны. Границы охраняет Rosvet, но сталкеры продолжают проникать внутрь.
Главный герой — бывший военный, ищущий артефакт для спасения дочери. По наводке учёного он проникает в «Амега-3» за информацией о проекте «Возрождение» — попытке исцелить человечество от всех болезней.
Дата выхода игры пока что неизвестна.
Филатов Руслан
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