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Часть Москвы воссоздали в Minecraft — это сделал один человек

Евгения Воскресенская
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Обнаружен самый терпеливый геймер: россиянин потратил 3 года и 10 месяцев на то, чтобы построить московский район Ясенево в Minecraft. Уровень детализации зашкаливает: фанат виртуального конструктора не забыл добавить автобусные остановки, пешеходные переходы, деревья и даже фонари.

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Теперь виртуальную прогулку по Ясенево может позволить себе любой желающий. В описании карты указано, что нужно подключиться к серверу проекта BuildTheEarth. «Очень большая и хорошая работа. Столько часов и столько сил. Выглядит очень круто», — похвалили энтузиаста в Сети.

Источник: TG-канал КБ. Игры
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