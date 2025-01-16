Техно
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 14:15

Ради GTA 6 придется раскошелиться — игра может стоить до 10 000 рублей

Богдан Виноградов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Rockstar Games

Публицист и аналитик Мэтью Болл надеется, что GTA 6 будет стоить дороже, чем обычно. Он полагает, что Rockstar может установить цену в 80-100 долларов (~8-10 тысяч рублей) за стандартное издание. Что же в этом хорошего?

GTA 6. В GTA 6 можно будет заходить в дома и разрушать их

Оказывается, тогда остальные студии наконец смогут решиться на такой же шаг — и это поможет индустрии выбраться из кризиса. Тем более что в свое время именно Rockstar первыми стали продавать игры за 70 долларов вместо 60 — и это стало стандартом.

Так или иначе, будет ли GTA 6 грабить игроков, мы узнаем только после официального объявления цены.

Читайте также
Ущерб от столкновения поезда и «КамАЗа» под Волгоградом превысил 117 млн рублей
Россиянам стали доступны переводы по СБП в девять стран
В Белоруссии сообщили о планах по захвату радикалами приграничного района страны
Чемпионка Украины по гребле сбежала в Россию после призыва в нацгвардию
Акинфеев чуть не уехал в Аргентину, «Спартак» перехватил игрока у «Зенита» и додавливает большой трансфер. Главные трансферные слухи РПЛ за 16 января
В Москве застрелили чемпиона России по гиревому спорту Фещенко
Популярное видео
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Серия поражений СКА и удивительный успех «Куньлуня»
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Деанджело убрали в запас в матче с «Динамо»
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Почему «Авангард» стал так много забивать
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Найден ответ на ежедневный ребус в Zoo на 16-17 января

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости