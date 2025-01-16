Ради GTA 6 придется раскошелиться — игра может стоить до 10 000 рублей

Публицист и аналитик Мэтью Болл надеется, что GTA 6 будет стоить дороже, чем обычно. Он полагает, что Rockstar может установить цену в 80-100 долларов (~8-10 тысяч рублей) за стандартное издание. Что же в этом хорошего?

Оказывается, тогда остальные студии наконец смогут решиться на такой же шаг — и это поможет индустрии выбраться из кризиса. Тем более что в свое время именно Rockstar первыми стали продавать игры за 70 долларов вместо 60 — и это стало стандартом.

Так или иначе, будет ли GTA 6 грабить игроков, мы узнаем только после официального объявления цены.