Castlevania: Belmont's Curse станет началом новой серии — заявили в Konami

Проект станет началом для продолжения вселенной Castlevania — в анонсе разработчики поздравили игроков с юбилеем франшизы.

В метроидвании рассказывается о дочери Тревора Бельмонта, которая отправляется в Париж, чтобы найти источник зла и уничтожить его. В этом ей помогает легендарный кнут «Убийца Вампиров», который служит не только оружием, но и средством передвижения. Её арсенал не ограничивается только этим. В игре предстоит сражаться с разнообразными монстрами, преодолевать платформенные уровни, а также решать головоломки и избегать ловушек.

Прошло 40 лет с выхода первой игры линейки — Akumajo Dracula. Там же Konami похвалила студии Evil Empire и Motion Twin, которые работают над Belmont's Curse.