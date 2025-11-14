Call of Duty: Black Ops 7 — вышла на PC, консолях PlayStation и Xbox

Игру официально не продают в России, но проект получил текстовый перевод на русский язык.

Для игры на PC также требуются TPM 2.0 и Secure Boot, который следует активировать в BIOS. Проект имеет сюжетную составляющую, несмотря на то, что является кооперативным, однако именно она уже получает ряд нареканий от игроков.

Разработчики обещают интересные завершения, наполненный первый сезон и полюбившийся зомби-режим. Напомним, Call of Duty: Black Ops 7 вышла во всем мире 14 ноября 2025 года на PC и консоли PS5, PS4, Xbox One и Xbox Series.