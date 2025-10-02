Стартовал бета-тест Call of Duty: Black Ops 7. Пока только для пользователей, оформивших предзаказ

Со 2 октября дня игроки, оформившие предзаказ на Call of Duty: Black Ops 7 или имеющие подписку Game Pass Ultimate, получили ранний доступ к бета-тестированию мультиплеера. Первая, эксклюзивная фаза теста продлится до 5 октября.

Уже с 5 по 8 октября присоединиться к игре сможет любой желающий в рамках открытого бета-теста . На старте тестирования доступны шесть карт для формата 6 на 6, четыре игровых режима и специальный тренировочный курс для новичков. Позже разработчики добавят еще две карты. Владельцам ПК стоит учесть, что для участия в бете необходима система с поддержкой TPM 2.0 и включенной функцией Secure Boot . Активные участники теста смогут заработать ценные награды, включая эмблемы, скины и чертежи для оружия.

Отдельный сюрприз ждет поклонников — с 3 октября в бета-тесте станет доступен и легендарный режим «Зомби» . Официальный релиз Call of Duty: Black Ops 7 на PC и консолях запланирован на 14 ноября 2025 года.