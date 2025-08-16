Вышел новый трейлер Call of Duty: Black Ops 7

Студией Activision был представлен новый трейлер Call of Duty: Black Ops 7.

В нем была показана фракция «Гильдия», которая выступает антагонистами серии. По многочисленным слухам, полноценный релиз состоится 14 ноября, а предзаказы стартуют 20 августа после Opening Night Live.

Сюжет игры будет проходить в 2035 году после завершения Black Ops 2. Команде Дэвида Мэйсона предстоит устранить угрозу в лице тирана, который управляет обществом при помощи страха.

Стоимость игры составит примерно 80 евро.

Филатов Руслан