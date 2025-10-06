Стартовал открытый бета-тест Call of Duty: Black Ops 7. Поучаствовать могут все желающие

Началось бета-тестирование долгожданной Call of Duty: Black Ops 7 для всех желающих. В рамках мультиплеера доступны шесть карт: Cortex, Exposure, Imprint, The Forge, Blackheart и Toshin. Система вознаграждений за уровни предлагает игрокам уникальные предметы, такие как скины Falkner и Wei Lin за 20-й уровень, а также загрузочный экран, карточку для профиля и оружейный камуфляж в стиле «Beta Survivor» за достижение более высоких уровней.

Также сообщается о массовых трудностях у ПК-геймеров при запуске игры через Battle.net.