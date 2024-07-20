Бумыч из Cloud9 похудел на 50 килограммов за три месяца

25-летний российский капитан Cloud9 Кирилл «Boombl4» Михайлов шокирующе для всех скинул 50 килограмм всего за пару месяцев.

Бумыч. Фото Соцсети

Киберспортсмен заявляет, что похудел благодаря тренировкам и диетам. Но сообщество не верит и заявляет, что Бумычу в похудении помог Оземпик.

Оземпик — препарат, предназначенный для снижения риска развития ердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с сахарным диабетом 2 типа и высоким сердечно-сосудистым риском в качестве дополнения к стандартному лечению сердечно-сосудистых заболеваний. Некоторые используют препарат для похудения, но такое применение Оземпика может быть небезопасным.