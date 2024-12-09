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Выпустили новое видео с кодовым словом в Blum от 9 декабря

Евгения Воскресенская
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Секретный код в Blum от 9 декабря перестал быть секретным.

LAMBOBLUM — код из видео от 9 декабря

Что такое секретный код в Blum

Цель пользователей Blum — заработать как можно больше очков перед аирдропом. Игроки, набравшие больше всего Blum Points, могут рассчитывать на солидное количество токенов, которые потом можно будет продать.

Если вводить секретный код из видео с официального канала кликера на YouTube, это увеличит количество очков и, следовательно, шансы получить реальные деньги в будущем.

Как ввести секретный код в Blum

Все новые задания, связанные с видео, располагаются во вкладке «Доход». Вам нужно выбрать актуальное задание и закрыть видео, которое запустится само. Код вводится там же, после чего остается нажать на «Собрать» в конце, иначе награда не активируется. Если задания в приложении еще нет, значит, его добавят чуть позже.

Blum. Раскрыто новое кодовое слово в Blum от 4 декабря
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