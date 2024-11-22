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Обновилось секретное кодовое слово в новом видео Blum от 22 ноября

Евгения Воскресенская
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Фото YouTube-канал Blum

Секретный код в Blum от 22 ноября раскрыт за считанные минуты.

BLUMSSS верный код в задании Regulation: Yay or Nay?

Что такое секретный код в Blum

Принимайте участие в активностях и выполняйте задачи в игре — так можно заработать большое количество очков. Возьмем, к примеру, секретный код, за который дают неплохую награду. Код дня добавляют в видеоролики на YouTube-канале Blum. Вводить код нужно в самом приложении. Смотреть или не смотреть видео до конца — выбор всегда за вами.

Как ввести секретный код в Blum

Вам нужен раздел «Доход», в котором есть несколько вкладок. Если видео новое, то его можно найти во вкладке New, если нет — во вкладке Academy. Выберите нужное задание и закройте YouTube, который запустится после этого. Теперь необходимо нажать на кнопку «Проверить» и ввести код. В конце не забывайте забрать награду.

Blum. Выпустили секретное кодовое слово в новом видео Blum от 18 ноября
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