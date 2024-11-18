Выпустили секретное кодовое слово в новом видео Blum от 18 ноября

На YouTube-канале Blum вышло очередное видео от 18 ноября с секретным кодом — за него дают очки.

Верный код в задании Smart Contracts 101: SMARTBLUM

Что такое секретный код в Blum

Принимая участие в активностях, можно зарабатывать очки и получать больше токенов в будущем. Одни активности действуют один раз, а другие регулярно обновляются в приложении — к последним как раз и относится ежедневный код.

Он прячется внутри видео, которое выходит на YouTube-канале Blum каждые несколько дней. Если вы уже знаете кодовое слово, смотреть ролик полностью необязательно.

Как ввести секретный код в Blum

1. В приложении выбираете вкладку «Доход».

2. Находите свежее задание и нажимаете «Старт».

3. Закрываете запустившийся видеоролик и возвращаетесь в приложение.

4. Кнопка «Старт» должна поменяться на «Проверить».

5. Вводите код и второй раз нажимаете на «Проверить».

6. Чтобы очки зачислились, нужно выбрать «Собрать».

Если вы пропустили какой-то из дней, когда было выпущено очередное видео, не беда: старые ролики в приложении можно найти во вкладке Academy.