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Проверочный код из видео в Blum от 11 ноября рассекречен

Евгения Воскресенская
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Фото Blum

11 ноября в Blum вышло новое видео, в котором спрятан секретный код.

Верный код в задании Understanding Gas Fees: CRYPTOGAS

Что такое секретный код в Blum

Blum — один из популярных кликеров, пользователи которого выполняют задания и набирают очки в надежде получить больше токенов во время аирдропа.

Каждые несколько дней разработчики выкладывают свежие видеоролики на разные темы — в них спрятано кодовое слово. За ввод этого слова в приложении предусмотрена награда.

Как ввести секретный код в Blum

1. Для начала нужно запустить приложение внутри Telegram и нажать на кнопку «Доход» — она находится внизу.
2. Затем, ориентируясь по теме видео, найти нужное задание и выбрать кнопку «Старт».
3. Смотреть видео до конца или нет — выбор за вами.
4. Следующий шаг — вернуться в Blum и нажать на кнопку «Проверить».
5. Набрать код из видео.
6. Тапнуть на «Собрать» в конце, иначе очки не зачислятся.

С появлением нового видео старые ролики не теряют актуальности — можете смело вводить коды из них.

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