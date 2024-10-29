Blum дает возможность заработать побольше в честь Хэллоуина

Скоро Хэллоуин — в честь праздника создатели Blum дали игрокам возможность заработать еще больше очков. Уже сейчас вместо привычных зеленых снежинок в игре падают тыквы.

Но одной атмосферой Хэллоуина создатели не ограничились. Раньше за бомбы снимали очки, а теперь их, наоборот, дают, так что проиграть невозможно. Если у вас накопились билетики, самое время с ними распрощаться, пока акция еще не закончилась!