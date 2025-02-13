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Блогер стримил «Мир танков» 43 дня и собрал более 6 миллионов рублей

Богдан Виноградов
Корреспондент

Российский стример под ником C1yMba завершил «бесконечную» трансляцию «Мира танков», которая шла с 1 января этого года. Надо сказать, что результаты впечатляют — за 43 дня стримеру удалось собрать 6 314 745 рублей.

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В комментариях мнения разделились: одни уверены, что такой заработок ничем не оправдан, другие считают, что речь идет о заранее заготовленной пиар-акции. Остальные же просто поздравляют C1yMba с его достижением.

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