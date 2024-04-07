Блогер Мелстрой поленился сфотографироваться с фанатом, но подарил ему почти 3 млн рублей

Поклонник стримера Мелстроя подошел к его машине, чтобы сфотографироваться со своим кумиром. Но Мелстрой не захотел вылезать из машины и вместо этого сунул фанату толстую пачку купюр с фразой: «чтобы мы оба остались довольны». На видео можно услышать, что в ней 30 тысяч долларов или 2,7 млн рублей.

Сразу после этого счастливчик захотел обнять блогера, но поскольку тому пришлось бы все-таки вылезти — все ограничилось рукопожатием.

По словам самого блогера, за день он получает от 1,5 до 2 миллионов рублей. Основным источником дохода является реклама.