Blizzard выиграла суд у Turtle WoW — пиратский сервер World of Warcraft закроют

Blizzard Entertainment добилась победы в суде против популярного пиратского сервера Turtle WoW. Суд Калифорнии подтвердил нарушение авторских прав и обязал создателей проекта полностью прекратить деятельность — включая разработку и продвижение.

Стороны заключили конфиденциальное мировое соглашение. По его условиям, у авторов Turtle WoW есть 60 дней на выполнение определённых требований, после чего Blizzard намерена ходатайствовать о закрытии дела. Детали соглашения не разглашаются.