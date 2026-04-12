CyberPRO
Видеоигры
Уведомления
Главная
CyberPRO
Видеоигры

Blizzard выиграла суд у Turtle WoW — пиратский сервер World of Warcraft закроют

Алексей Буланов
Автор раздела CyberPRO
Обложка сервера Turtle WoW.
Фото Reddit

Blizzard Entertainment добилась победы в суде против популярного пиратского сервера Turtle WoW. Суд Калифорнии подтвердил нарушение авторских прав и обязал создателей проекта полностью прекратить деятельность — включая разработку и продвижение.

Стороны заключили конфиденциальное мировое соглашение. По его условиям, у авторов Turtle WoW есть 60 дней на выполнение определённых требований, после чего Blizzard намерена ходатайствовать о закрытии дела. Детали соглашения не разглашаются.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
«Потрясающе». Варламов выиграл впервые после долгого возвращения в НХЛ
Мбаппе за одну фразу возненавидели в Китае и он лишился 25 млн долларов. Что сказал форвард "Реала" и что теперь происходит
The Times: ФИФА получила около 5 миллиардов долларов от продажи билетов на ЧМ-2026
Популярное видео
Стас Ярушин — в подкасте Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ»
Стас Ярушин — в подкасте Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ»
Тамбиев — пока еще главный тренер «Динамо»
Тамбиев — пока еще главный тренер «Динамо»
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Салават Юлаев» потерял уверенность
«Салават Юлаев» потерял уверенность
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Первые матчи Разина в СКА. Что ждать от Шафранова. Кошмар «Динамо»
Первые матчи Разина в СКА. Что ждать от Шафранова. Кошмар «Динамо»
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Родина»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Родина»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Калгари» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Шафранов — новый тренер «Металлурга». Никишин вернулся в «Каролину»
Шафранов — новый тренер «Металлурга». Никишин вернулся в «Каролину»
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
ЦСКА обыграл «Спартак», «Зенит» победил «Динамо» Мх: видео
ЦСКА обыграл «Спартак», «Зенит» победил «Динамо» Мх: видео
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Fragmentary Order — новый «космический Тарков» от Никиты Буянова: клоны, бункер и полная потеря лута

В Steam стартовала распродажа Warhammer со скидками до 90% — вернули даже удалённые игры
Новости
RSS RSS
Все новости