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Сегодня, 20:15

Black Myth: Wukong показали на смартфоне — вышло красиво, но медленно

Евгения Воскресенская
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Фото Game Science

Геймеры попробовали сыграть в Black Myth: Wukong на смартфоне и получили очень медленный соулслайк. Для тестирования игры выбрали флагманский смартфон на базе Android с процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Для запуска игры пришлось использовать эмулятор. Эксперимент можно назвать удачным лишь с оговоркой — Black Myth запустилась, но игроку придется запастись недюжинным терпением, чтобы проходить ее в таких условиях.

Вряд ли кто-то всерьез рискнет играть в Wukong на смартфоне, однако подобные эксперименты вселяют надежду на то, что однажды даже ААА-проекты будут без труда работать на мобильных устройствах.

Black Myth. Отличная графика и нет «повестки» — как игроки восприняли Black Myth: Wukong

Источник: TG-канал
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