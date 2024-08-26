Black Myth: Wukong показали на смартфоне — вышло красиво, но медленно

Геймеры попробовали сыграть в Black Myth: Wukong на смартфоне и получили очень медленный соулслайк. Для тестирования игры выбрали флагманский смартфон на базе Android с процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Для запуска игры пришлось использовать эмулятор. Эксперимент можно назвать удачным лишь с оговоркой — Black Myth запустилась, но игроку придется запастись недюжинным терпением, чтобы проходить ее в таких условиях.

Вряд ли кто-то всерьез рискнет играть в Wukong на смартфоне, однако подобные эксперименты вселяют надежду на то, что однажды даже ААА-проекты будут без труда работать на мобильных устройствах.