Black Myth: Wukong может стать игрой года по версии The Game Awards

Скоро 6 проектов поборются за звание лучшей игры года в рамках премии The Game Awards 2024. Среди них экшен-платформер Astro Bot, карточный рогалик Balatro, дополнение Shadow of the Erdtree для Elden Ring, а также ролевые игры Final Fantasy 7: Rebirth и Metaphor: ReFantazio.

В списке оказался и недавний хит от китайских разработчиков — Black Myth: Wukong, у которого есть все шансы не только стать игрой года, но и победить в номинациях «лучшая работа геймдиректора», «лучшее художественное исполнение» и «лучший экшен».

Рекордсменами в этом году стали Astro Bot и Final Fantasy 7: Rebirth — по 7 номинаций у каждой игры. Церемония вручения пройдет в ночь на 13 декабря в Лос-Анджелесе.

С полным списком категорий и номинантов можно ознакомиться на сайте премии — там же любой желающий может отдать свой голос за понравившиеся проекты до 11 декабря.