Билеты на The International 2024 начнут продавать 10 июня — придется раскошелиться

Valve начнет продавать билеты на главный турнир по Dota 2 уже 10 июня, в 11:00 по московскому времени. Увы, доступ к сайту Ticketmaster заблокирован в России, но обойти региональные ограничения будет несложно.

Желающим съездить в Копенгаген придется раскошелиться — The International 2024 будет проходить с 13 по 15 сентября, и билеты на каждый день стоят немало: 16 000 рублей за первый день, 20 000 рублей за второй и сразу 26 000 рублей за третий.