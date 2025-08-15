Better Than Dead — bodycam-шутер получил геймплейный трейлер

Разработчики из Monte Gallo показали кадры из фотореалистичного проекта с видом через объектив нагрудной камеры.

Местом действия Better Than Dead станет Гонконг, а поиграть предстоит за девушку, которая смогла сбежать из рабства и решила отомстить своим жестоким похитителям. Основным источником вдохновения создателей выбрали гонконгские боевики 80-х и 90-х годов.

Релиз Better Than Dead состоится в Steam — издателем станет MicroProse, однако дата выхода проекта пока неизвестна.