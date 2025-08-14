«Бессмертный. Сказки Старой Руси» — анонсированный rogue-like от российской студии

Проект выйдет этой осенью на консоли, в основу легли славянская мифология и фольклор.

Разработчиком выступила студия 1C Game Studios. Она сочетала жанр rogue-like с карточной игрой, используя сюжеты художника и писателя Романа Папсуева. Ранее ее выход состоялся на PC в декабре 2024 года, игра получила высокие оценки критиков и игроков. Рейтинг в Steam — около 86 процентов.

Релиз на PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch запланирован на осень 2025 года.