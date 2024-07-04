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Бесплатные крутки: промокоды для легкого старта в Zenless Zone Zero

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Zenless Zone Zero.
Фото miHoYo

4 июля студия miHoYo выпустила Zenless Zone Zero и, в честь релиза, щедро насыпала игрокам промокодов.

Zenless Zone Zero.
Фото miHoYo

Чтобы получить полихромы, аналог примогемов из Genshin Impact, необходимо открыть главное меню при помощи клавиши «Escape», нажать кнопку «Больше» в левом нижнем углу экрана и выбрать пункт «Промокод». Дальше нужно ввести:

ZZZFREE100 (доступен на старте) — 300 полихромов, 2 журнала эксперта, 3 энергомодуля амплификатора и 30000 Дэнни;
ZZZTVCM (доступен после получения 5-го уровня) — 50 полихромов;
ZENLESSLAUNCH (доступен после получения 5-го уровня) — 60 полихромов и 6666 Дэнни;
ZENLESSGIFT (доступен после получения 5-го уровня) — 50 полихромов.

Zenless Zone Zero — бесплатный экшен от третьего лица, разработанный студией miHoYo. В игре большое внимание уделяется боевой системе, замешанной на элементальной энергии, а также коллекционированию персонажей.

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