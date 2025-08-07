CyberPRO
7 августа, 17:59

Открытый бета-тест Battlefield 6 в Steam произвел настоящий фурор

Постер Battlefield 6.
Фото YouTube

7 августа стартовал открытый бета-тест Battlefield 6 на ПК (Steam), PS5 и Xbox Series.

Лишь в Steam одновременный онлайн превысил 332 тысячи пользователей и продолжает расти. Также интерес к игре подтверждает количество зрителей на стриминговой платформе Twitch (852 тысячи).

Статистика игроков Battlefield 6.
Фото SteamDB

Такой большой онлайн привел к очередям на серверах Battlefield 6. Для устранения неудобств разработчики добавляют новые сервера.

Открытый бета-тест пройдет 9-10 и 14-17 августа.

Филатов Руслан

