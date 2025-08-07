Открытый бета-тест Battlefield 6 в Steam произвел настоящий фурор
7 августа стартовал открытый бета-тест Battlefield 6 на ПК (Steam), PS5 и Xbox Series.
Лишь в Steam одновременный онлайн превысил 332 тысячи пользователей и продолжает расти. Также интерес к игре подтверждает количество зрителей на стриминговой платформе Twitch (852 тысячи).
Статистика игроков Battlefield 6.
Фото SteamDB
Такой большой онлайн привел к очередям на серверах Battlefield 6. Для устранения неудобств разработчики добавляют новые сервера.
Открытый бета-тест пройдет 9-10 и 14-17 августа.
Филатов Руслан
Новости