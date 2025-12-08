В Battlefield 6 доступны экстремальные испытания от Red Bull
В Battlefield 6 доступны новые «Red Bull Challenges»: 13 экстремальных задач, связанных с высокой физической активностью. Награды за выполнение — дополнительный опыт и уникальные косметические предметы. Три из этих испытаний будут активны только до 16 декабря. Ниже представлен их список:
ИСПЫТАНИЯ И НАГРАДЫ
Основные задания:
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Выполнить Боевой перекат после прыжка с уступа (любой режим). [3 раза]
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Награда: Усилитель опыта
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Захватить вражеский флаг из транспортного средства (режимы «Завоевание», «Прорыв», «Эскалация»). [10 раз]
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Награда: Усилитель опыта
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Обнаружить врагов с помощью разведывательного дрона. [200 раз]
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Награда: Оружейный амулет
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Оживить союзника на точке, удерживаемой противником. [1 раз]
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Награда: Усилитель опыта
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Спринт: общее время. [600 секунд]
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Награда: Усилитель опыта
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Прыжок с парашютом: непрерывное время в воздухе. [10 секунд]
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Награда: Парашют
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Полёт на гольф-каре (режим «Королевская битва»): общее время. [5 секунд]
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Награда: Усилитель опыта
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Пробег на наземном транспорте. [5000 метров]
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Награда: Нашивка персонажа
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Пилотирование самолёта: общее время. [180 секунд]
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Награда: Собачий жетон
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БОНУСНЫЕ ЗАДАНИЯ
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Победа в режиме Gauntlet. [10 раз]
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Награда: Усилитель опыта
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Победа в режиме «Королевская битва». [5 раз]
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Награда: Усилитель опыта
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Одержать победу во всех основных режимах: «Завоевание», «Прорыв», «Штурм», «Ударная точка», «Командный бой насмерть».
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Награда: Скин персонажа
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