В Battlefield 6 доступны экстремальные испытания от Red Bull

В Battlefield 6 доступны новые «Red Bull Challenges»: 13 экстремальных задач, связанных с высокой физической активностью. Награды за выполнение — дополнительный опыт и уникальные косметические предметы. Три из этих испытаний будут активны только до 16 декабря. Ниже представлен их список:

ИСПЫТАНИЯ И НАГРАДЫ

Основные задания:

Выполнить Боевой перекат после прыжка с уступа (любой режим). [3 раза] Награда: Усилитель опыта

Захватить вражеский флаг из транспортного средства (режимы «Завоевание», «Прорыв», «Эскалация»). [10 раз] Награда: Усилитель опыта

Обнаружить врагов с помощью разведывательного дрона. [200 раз] Награда: Оружейный амулет

Оживить союзника на точке, удерживаемой противником. [1 раз] Награда: Усилитель опыта

Спринт: общее время. [600 секунд] Награда: Усилитель опыта

Прыжок с парашютом: непрерывное время в воздухе. [10 секунд] Награда: Парашют

Полёт на гольф-каре (режим «Королевская битва»): общее время. [5 секунд] Награда: Усилитель опыта

Пробег на наземном транспорте. [5000 метров] Награда: Нашивка персонажа

Пилотирование самолёта: общее время. [180 секунд] Награда: Собачий жетон



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