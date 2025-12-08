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В Battlefield 6 доступны экстремальные испытания от Red Bull

Алексей Буланов
Автор раздела CyberPRO
Battlefield 6.
Фото EA

В Battlefield 6 доступны новые «Red Bull Challenges»: 13 экстремальных задач, связанных с высокой физической активностью. Награды за выполнение — дополнительный опыт и уникальные косметические предметы. Три из этих испытаний будут активны только до 16 декабря. Ниже представлен их список:

ИСПЫТАНИЯ И НАГРАДЫ

Основные задания:

  • Выполнить Боевой перекат после прыжка с уступа (любой режим). [3 раза]

    • Награда: Усилитель опыта

  • Захватить вражеский флаг из транспортного средства (режимы «Завоевание», «Прорыв», «Эскалация»). [10 раз]

    • Награда: Усилитель опыта

  • Обнаружить врагов с помощью разведывательного дрона. [200 раз]

    • Награда: Оружейный амулет

  • Оживить союзника на точке, удерживаемой противником. [1 раз]

    • Награда: Усилитель опыта

  • Спринт: общее время. [600 секунд]

    • Награда: Усилитель опыта

  • Прыжок с парашютом: непрерывное время в воздухе. [10 секунд]

    • Награда: Парашют

  • Полёт на гольф-каре (режим «Королевская битва»): общее время. [5 секунд]

    • Награда: Усилитель опыта

  • Пробег на наземном транспорте. [5000 метров]

    • Награда: Нашивка персонажа

  • Пилотирование самолёта: общее время. [180 секунд]

    • Награда: Собачий жетон

БОНУСНЫЕ ЗАДАНИЯ

  • Победа в режиме Gauntlet. [10 раз]

    • Награда: Усилитель опыта

  • Победа в режиме «Королевская битва». [5 раз]

    • Награда: Усилитель опыта

  • Одержать победу во всех основных режимах: «Завоевание», «Прорыв», «Штурм», «Ударная точка», «Командный бой насмерть».

    • Награда: Скин персонажа

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