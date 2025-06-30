Bandai Namco объявила о проведении своей летней презентации, которая состоится 2 июля

Bandai Namco представит новые игры на летней презентации 2 июля. Японский издатель анонсировал масштабное игровое шоу, где представит долгожданные проекты по популярным франшизам. Главными хитами мероприятия станут анонс игры по вселенной «Моей Геройской Академии», новый трейлер Towa and the Guardians of the Sacred Tree, а также первый показ геймплея Digimon Story: Time Stranger. Поклонников экшен-RPG ждет презентация Code Vein II и The Blood of Dawnwalker, а фанаты манги смогут увидеть Death Note: Killer Within. В программе также заявлены: хоррор-сиквел Little Nightmares III, PATAPON 1+2 REPLAY, Shadow Labyrinth и легендарный файтинг Tekken.