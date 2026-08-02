Путешествие в Фаэрун подешевело — Baldur's Gate 3 получила рекордную скидку

Larian Studios устроила крупнейшую распродажу Baldur's Gate 3 с момента выхода игры. Стоимость ролевого проекта снизили на 30% в Steam, GOG и PlayStation Store. Ранее максимальная скидка на игру составляла 25%.

В американском регионе Steam базовая версия Baldur's Gate 3 подешевела с 59,99 до 41,99 доллара. В российском магазине Valve игра стоит 1399 рублей вместо 1999 рублей. Такая же скидка действует на GOG, а версия для PlayStation 5 продается в американском PS Store за 48,99 доллара вместо 69,99.

Акция приурочена к третьей годовщине Baldur's Gate 3. Полная версия игры вышла на ПК 3 августа 2023 года, а позднее добралась до PlayStation 5 и Xbox Series. При этом владельцы Xbox в нынешней распродаже не участвуют.

Скидка на версии для Steam и GOG будет действовать до 6 августа. В PlayStation Store предложение продлится дольше — примерно до 13 августа по московскому времени.

Baldur's Gate 3 представляет собой партийную ролевую игру во вселенной Dungeons and Dragons. Пользователи могут самостоятельно создать героя либо выбрать одного из готовых персонажей, собрать отряд и проходить сюжет в одиночку или совместно с другими игроками.

Виталий Климов