Пожилая стримерша бабушка Ольга продала все свои скины из CS2, чтобы покрыть долги родственников

76-летняя российская стримерша, известная в игровом сообществе как i_olga, сделала вынужденный шаг — продала всю свою коллекцию косметических предметов из Counter-Strike 2. «Доброго дня, мои хорошие. Не хотела никого беспокоить, но, к сожалению, сегодня пришлось продать все скины. Как только закончила стрим, в дверь постучали... Вы сами понимаете, кто так настойчиво стучится. Берегите себя и близких и старайтесь не брать кредиты, ребятки», — заявила Ольга.