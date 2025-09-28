Авторы новой части Героев Меча и Магии рассказали о объектах на карте мира

Студия Unfrozen продолжает делиться подробностями о предстоящей Heroes of Might and Magic: Olden Era — ее выход намечен на конец 2025.

Во многом компания решила не отходить от истоков — Героев Меча и Магии 3, которые все еще любимы среди фанатов серии. Среди объектов знакомые мельницы, утопии Драконов и множество новых моделей для жилищ существ, которых можно нанимать. При этом все объекты делятся на те, что влияют на развитие героя, приносят выгоды для экономики или увеличивающие армию.

Среди экономических наиболее привычные точки, дающие ресурсы, а также специальные здания, что могут давать специфичный дроп. При этом здания для найма войск будут охраняться, как и в третьей части, в них также можно будет улучшить юнитов для боя. Полное видео о добавлениях прикреплено ниже.