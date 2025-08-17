Сценарист, который работал над Mass Effect 2 и Dragon Age: The Veilguard, ушел в Bethesda

Джон Домброу, работавший над Mass Effect 2 и Dragon Age: The Veilguard, принял решение перейти в Bethesda.

За свою многолетнюю карьеру в BioWare сценарист успел поработать над такими легендарными проектами, как DLC «Overlord» для Mass Effect 2 и «Lair of the Shadow Broker», Mass Effect: Andromeda, Anthem.

Разработчик неожиданно решил сменить студию, ведь он уже два года работал над созданием Ghost of Yotei. Существует мнение, что Тодд Говард привлек сценариста предложением работы над неизвестным проектом в стиле научной фантастики.

Филатов Руслан