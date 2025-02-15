Avowed еще не вышла, а ее уже слили на торренты

Долгожданная фэнтезийная RPG от Obsidian под названием Avowed еще не вышла в Steam, но уже оказалась в «зеленых магазинах». Все дело в том, что покупатели Premium Edition получили доступ к игре за 5 дней до полноценного релиза.

Поскольку создатели решили обойтись без ненавистной многим защиты Denuvo, взломать новинку не составило особого труда. Пользователи сообщают, что выложенная на торренты версия полностью соответствует премиум-изданию игры с дополнительным набором обликов, цифровым артбуком и саундтреком.

Полноценный релиз игры состоится 18 февраля. Сообщается, что она в целом пришлась по душе как критикам, так и обычным пользователям. Однако многие сходятся во мнении, что до уровня «убийцы Skyrim» Avowed все же не дотянула.