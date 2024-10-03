«Аватар: Легенда об Аанге» получит игру от разработчиков Space Marine 2

Saber Interactive, авторы недавней Warhammer 40 000: Space Marine 2, займутся разработкой игры по франшизе «Аватар: Легенда об Аанге».

Сообщается, что речь идет о ролевом экшене, события которого развернутся задолго до оригинального мультсериала, а главным героем будет абсолютно новый персонаж. Судя по тому, что игрокам придется «овладеть силой всех четырех стихий», протагонистом станет один из «предков» Аанга из линии аватаров.