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Сегодня, 18:30

«Аватар: Легенда об Аанге» получит игру от разработчиков Space Marine 2

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Аватар.

Saber Interactive, авторы недавней Warhammer 40 000: Space Marine 2, займутся разработкой игры по франшизе «Аватар: Легенда об Аанге».

Space Marine 2. Разработчики Space Marine 2 получили крупные инвестиции

Сообщается, что речь идет о ролевом экшене, события которого развернутся задолго до оригинального мультсериала, а главным героем будет абсолютно новый персонаж. Судя по тому, что игрокам придется «овладеть силой всех четырех стихий», протагонистом станет один из «предков» Аанга из линии аватаров.

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