Артефакты в S.T.A.L.K.E.R. 2 выглядят красиво — на 5 скриншотах показали новые из них

На днях разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 опубликовали пост, в котором рассказали об артефактах. Некоторые из них новая часть унаследовала от предыдущих игр серии, другие же оказались совершенно новыми.

Артефакты всегда играли в шутере важную роль, ведь с их помощью можно улучшить характеристики главного героя — ну или просто выручить немалую сумму.

Душа — артефакт, помогающий снизить расход выносливости.

Душа. Фото GSC Game World

Мамины бусы — артефакт, останавливающий кровотечение.

Мамины бусы. Фото GSC Game World

Колобок — артефакт, повышающий устойчивость к агрессивным химическим веществам.

Колобок. Фото GSC Game World

Каменное сердце — новый артефакт. Позволяет переносить больше ценного материала.

Каменное сердце. Фото GSC Game World

Волшебный куб — новый артефакт. Ослабляет воздействие внешней кинетической энергии.