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Артефакты в S.T.A.L.K.E.R. 2 выглядят красиво — на 5 скриншотах показали новые из них

Евгения Воскресенская
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Фото GSC Game World

На днях разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 опубликовали пост, в котором рассказали об артефактах. Некоторые из них новая часть унаследовала от предыдущих игр серии, другие же оказались совершенно новыми.

Артефакты всегда играли в шутере важную роль, ведь с их помощью можно улучшить характеристики главного героя — ну или просто выручить немалую сумму.

Душа — артефакт, помогающий снизить расход выносливости.

Душа.
Фото GSC Game World

Мамины бусы — артефакт, останавливающий кровотечение.

Мамины бусы.
Фото GSC Game World

Колобок — артефакт, повышающий устойчивость к агрессивным химическим веществам.

Колобок.
Фото GSC Game World

Каменное сердце — новый артефакт. Позволяет переносить больше ценного материала.

Каменное сердце.
Фото GSC Game World

Волшебный куб — новый артефакт. Ослабляет воздействие внешней кинетической энергии.

Волшебный куб.
Фото GSC Game World
S.T.A.L.K.E.R. 2. Анонсирована русская озвучка для S.T.A.L.K.E.R. 2 — ее создаст нейросеть
Источник: Shazoo
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