Разработчики из Arrowhead анонсировали кроссовер Helldivers 2 с Halo

Компания Arrowhead анонсировала скорый релиз Helldivers 2 на консолях Xbox Series X и S, а также показала тизер-трейлер.

Пока что компания держит аудиторию в неведении и только намекает на контекст в своих видео. Так, в новом тизере Helldivers 2 она показала сцену, по своей видимости, отсылающую зрителей к Halo 3: ODST.

Поклонники предполагают, что в новой части игры Helldivers может появиться локация, вдохновленная городом Новая Момбаса из серии Halo. Пока что-либо определенное по этому поводу не сообщалось.

Тизер-трейлер Helldivers 2

Филатов Руслан