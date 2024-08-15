Apple Pay может вернуться в Россию

Оплата при помощи NFC на устройствах Apple может снова стать доступной в России. С выходом iOS 18.1, который назначен на октябрь, сторонние разработчики получат возможность создавать приложения, использующие NFC для различных целей — в том числе и бесконтактной оплаты.

Разумеется, России нет в списке стран, которые получат доступ к созданию таких приложений. Но никто не мешает фирме из другой страны сделать программу, которая будет работать и у нас в стране.