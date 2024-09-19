Антон Логвинов заявил, что Deadlock такой же убогий, как Concord

Пока Deadlock собирал восторженные комплименты и «толпы» игроков в Steam, Concord, кажется, не критиковал только ленивый. Игровой журналист Антон Логвинов посчитал это несправедливым — и опубликовал в Telegram-канале целый пост, в котором с яростной критикой набросился на шутер от Valve.

«Ну все, за что тут на вилы Concord сажали, просто на 100% применимо к этой игре», — пишет журналист. Логвинов сетует на «уродских» героев и геймплей, который «убого выглядит». Из поста напрашивается вывод: вся разница между Deadlock и Concord только в том, что первая игра от Valve. «А Valve ругать нельзя», — иронично замечает журналист.