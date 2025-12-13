Анонсировано аниме по российской визуальной новелле «Зайчик»

Анонс аниме-адаптации «Зайчика» состоялся на фестивале «Comic Con Игромир», где публике представили тизер будущего сериала. Проект создаётся совместно с онлайн-кинотеатром «Иви», однако авторы пока не сообщили конкретных сроков выхода экранизации.

Тизер-трейлер «Зайчик»

Известно, что сюжет аниме не станет точным повторением истории оригинальной визуальной новеллы, а графика, показанная в тизере, ещё будет дорабатываться. Также есть планы по возможности привлечь к экранизации актёров озвучки из игры, но окончательное решение пока не принято, поскольку производство было запущено относительно недавно.