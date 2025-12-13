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Анонсировано аниме по российской визуальной новелле «Зайчик»

Алексей Буланов
Автор раздела CyberPRO
Персонажи из игры «Зайчик».
Фото Steam

Анонс аниме-адаптации «Зайчика» состоялся на фестивале «Comic Con Игромир», где публике представили тизер будущего сериала. Проект создаётся совместно с онлайн-кинотеатром «Иви», однако авторы пока не сообщили конкретных сроков выхода экранизации.

Тизер-трейлер «Зайчик»

Известно, что сюжет аниме не станет точным повторением истории оригинальной визуальной новеллы, а графика, показанная в тизере, ещё будет дорабатываться. Также есть планы по возможности привлечь к экранизации актёров озвучки из игры, но окончательное решение пока не принято, поскольку производство было запущено относительно недавно.

Tiny Bunny (&laquo;Зайчик&raquo;).Финал спустя 5 лет. Обзор российской визуальной новеллы Tiny Bunny («Зайчик»)

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