Анонсирована дата релиза игровой новинки LEGO Party!

Игра от студии-разработчика SMG Studio выйдет на PC и консоли.

Издательство Fictions показали новый трейлер предстоящей LEGO Party! и анонсировали, что проект станет доступен с 30 сентября. Новинка будет содержать более 50 мини-игр, где могут участвовать компании до четырех игроков.

Предзаказы уже доступны, в том числе в России. Поддержки русского языка не будет. За предзаказ LEGO Party! дается бонус в виде набора из пяти уникальных мини-фигурок.