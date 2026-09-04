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Анонсирована дата релиза Final Fantasy VII Revelation — игра выйдет 8 апреля 2027 года

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Постер Final Fantasy VII Revelation.
Фото YouTube

Разработчики из Square Enix показали на State of Play новый геймплейный трейлер Final Fantasy VII: Revelation — игра выйдет 8 апреля 2027 года на PC, PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.

Сюжет продолжит Rebirth, ведя Клауда и отряд к финальной битве с Сефиротом на фоне Метеора и пробуждения Орудий. Игроки смогут путешествовать на Highwind и высаживаться в любой точке карты. В боях можно переключаться между членами отряда, включая Сида и Винсента.

Боевую систему дополнит механика FITS с тактическими костюмами и классами для разных стилей игры. Чокобо получат новые функции, включая помощь в сражениях и развитие вместе с героями. На момент анонса Final Fantasy VII Revelation уже открылись предзаказы.

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