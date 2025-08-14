CyberPRO
14 августа, 18:48

Анонсирован симулятор управления портом Docked от Saber Interactive

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Обложка анонс-трейлера Docked.
Фото YouTube

Реалистичная игра от Saber Interactive позволит почувствовать все тяготы логистики семейного бизнеса, чтобы спасти его от разорения.
В Docked предстоит взять на себя роль управляющего, который должен восстановить порт, что столкнулся с сильнейшим ураганом. По задумке игрокам необходимо будет заниматься разгрузкой прибывающих судов, выполнять заказы, следить за состоянием техники, которой в проекте более десятка, и многое другое.

Дата релиза на данный момент не известна, однако Docked выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X|S.

