Анонсирован Salvation Denied — кооперативный симулятор возведения огромных построек

Отечественные разработчики анонсировали Salvation Denied — в команде 4 игрока, которым предстоит возводить конструкции вместе.

Роль строителей выполняют забавные желтые роботы. Они работают на загадочного клиента на враждебной планете. Физика усложняет задачу: вес каждого элемента влияет на устойчивость. Ошибки могут привести к обрушению. Природные катастрофы, такие как метеоритные дожди и кислотные ливни, добавляют сложности. Игрокам нужно импровизировать для сохранения построек.

Salvation Denied выйдет осенью этого года на PC. Версия для PlayStation 5 и Xbox Series намечена на 2027 год. При этом уже сейчас в Steam можно записаться на ограниченный тест кооперативной песочницы, который проходит до 31 марта.