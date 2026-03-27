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27 марта, 19:00

Анонсирован Salvation Denied — кооперативный симулятор возведения огромных построек

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Постер Salvation Denied.
Фото Steam

Отечественные разработчики анонсировали Salvation Denied — в команде 4 игрока, которым предстоит возводить конструкции вместе.

Роль строителей выполняют забавные желтые роботы. Они работают на загадочного клиента на враждебной планете. Физика усложняет задачу: вес каждого элемента влияет на устойчивость. Ошибки могут привести к обрушению. Природные катастрофы, такие как метеоритные дожди и кислотные ливни, добавляют сложности. Игрокам нужно импровизировать для сохранения построек.

Salvation Denied выйдет осенью этого года на PC. Версия для PlayStation 5 и Xbox Series намечена на 2027 год. При этом уже сейчас в Steam можно записаться на ограниченный тест кооперативной песочницы, который проходит до 31 марта.

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