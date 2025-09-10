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10 сентября 2025, 20:12

Анонсирован ремейк шутера Panzer Dragoon II Zwei от MegaPixel Studio

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Скриншот эмулятора игры Panzer Dragoon II Zwei (1996).
Фото YouTube

Компания решила переработать графику, сделать новый саундтрек и запустить два варианта управления.

Разработчики занялись осовремениванием визуала, добавили альтернативные миссии для повышения реиграбельности, а также механик и модификаторы для перепрохождения. Планируется, что игра получит версии для PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

Panzer Dragoon II Zwei на данный момент не имеет даты выхода, однако ее можно будет опробовать с 25 по 28 сентября на Tokyo Game Show 2025, который пройдет в Японии.

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