Анонсирован ремейк шутера Panzer Dragoon II Zwei от MegaPixel Studio

Компания решила переработать графику, сделать новый саундтрек и запустить два варианта управления.

Разработчики занялись осовремениванием визуала, добавили альтернативные миссии для повышения реиграбельности, а также механик и модификаторы для перепрохождения. Планируется, что игра получит версии для PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

Panzer Dragoon II Zwei на данный момент не имеет даты выхода, однако ее можно будет опробовать с 25 по 28 сентября на Tokyo Game Show 2025, который пройдет в Японии.